MSC Cruises und die Meyer Werft hatten im vergangenen Dezember eine Absichtserklärung für den Grossauftrag im Wert von bis zu 10 Milliarden Euro unterzeichnet. Der Vertrag sieht vor, auf der Meyer Werft vier bis sechs Kreuzfahrtschiffe zu bauen. Der Auftrag soll die Werft bis 2035 auslasten. Seitdem wird über den Grossauftrag verhandelt. Ursprünglich hatte MSC von einem Vertragsabschluss schon bis Ende Juni gesprochen.