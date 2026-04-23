Die Bundesregierung begrüsst die Verlängerung der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran durch US-Präsident Donald Trump. «Sie eröffnet eine wichtige Chance, die diplomatischen Verhandlungen in Islamabad fortzusetzen, um Frieden zu schliessen und eine Eskalation des Krieges abzuwenden», hiess es in einer Mitteilung. Diese Gelegenheit sollte auch Teheran ergreifen. «Den Iran fordert die Bundesregierung auf, sein militärisches Atomprogramm einzustellen und Israel sowie andere Nachbarstaaten nicht länger zu bedrohen».