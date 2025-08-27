Die Menschen in Deutschland halten ihr Geld zusammen. Die Konsumstimmung hat sich zum dritten Mal in Folge verschlechtert, wie aus der aktuellen Erhebung des Konsumklimas des Marktforschungsinstituts GfK und dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) hervorgeht. Der für September erstellte Konsumklima-Indikator ist demnach um 1,9 Punkte auf minus 23,6 Punkte gefallen und damit auf den niedrigsten Wert seit April. Analysten hatten zuvor im Schnitt einen Wert von minus 21,5 Punkte erwartet.