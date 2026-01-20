Der Rückgang der Erzeugerpreise in Deutschland hat sich dank niedriger Energiekosten weiter beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, fielen im Dezember im Jahresvergleich um 2,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die Erzeugerpreise sanken damit den zehnten Monat in Folge und so stark wie seit April 2024 nicht mehr. Analysten waren im Schnitt von einem Rückgang um 2,4 Prozent ausgegangen.