Atidi versichert Risiken wie Hyperinflation oder Putsche

Atidi versichert Risiken wie politische und gesamtwirtschaftliche Krisen, etwa im Falle eines Putsches oder einer Hyperinflation. Eine solche Absicherung dürfte die Investitionsbereitschaft von Unternehmen erhöhen, die Afrika bisher für zu riskant hielten. Der Kauf der deutschen Anteile wird aus Mitteln des Entwicklungsministeriums in Höhe von rund 15 Millionen Euro finanziert sowie aus Eigenmitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).