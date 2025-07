Einer laufenden UN-Konferenz in New York zur Verwirklichung einer Zweistaatenlösung bleiben Vertreter Israels und der USA demonstrativ fern. Die zweitägige Konferenz hatte am Montag mit deutlicher Kritik zahlreicher Länder an Israel begonnen. «Es handelt sich um einen PR-Stunt, der mitten in den heiklen diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Konflikts (zwischen Israel und den Palästinensern) stattfindet», kommentierte das US-Aussenministerium in Washington. Eine Zweistaatenlösung bedeutet, dass Israel und ein unabhängiger Palästinenserstaat friedlich Seite an Seite existieren.