Wirtschaft für eine andere «Willkommenskultur»

Die Wirtschaft begrüsst das neue Gesetz grundsätzlich. «Es ist aber zu kompliziert. In der praktischen Anwendung hinken wir hinterher», meint DIHK-Präsident Adrian. Er spricht sich für eine andere «Willkommenskultur» aus. «Die Botschaft muss lauten: Wir freuen uns, euch hier in Deutschland begrüssen zu können.» Das fange bei der Visa-Erteilung an und höre bei der Bereitstellung von Wohnung und Kinderbetreuung auf. «Wir haben hier in vielen Bereichen Defizite.»