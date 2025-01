Der Tourismus in Deutschland steuert 2024 trotz Wirtschaftskrise auf ein Rekordjahr zu. Den Einbruch in der Corona-Pandemie hat die Branche längst hinter sich gelassen und erreicht Übernachtungszahlen, die das Vorkrisenniveau noch übertreffen, zeigen neue Daten des Statistischen Bundesamts. Für 2025 verzeichnen Reiseveranstalter starke Buchungen. Für Urlaub geben Verbraucher demnach auch in der Konjunkturflaute gerne Geld aus.