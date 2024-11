«Die ZEW-Umfrage für den Monat November bestätigt, dass die Verbesserung in den Konjunkturerwartungen vom Oktober noch mit Vorsicht zu geniessen war», kommentierte Robin Winkler, Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank. «Allerdings wurde die Umfrage in der vergangenen Woche erhoben, das heisst zu einem Zeitpunkt höchster politischer Unsicherheit in den USA und in Deutschland.» Der «kleine Rückprall» hätte daher noch höher ausfallen können, schreibt Winkler.