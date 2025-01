Die deutschen Industriebetriebe haben einen weiteren Rückschlag beim Auftragseingang verzeichnet. Im November gingen die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich um 5,4 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten zwar einen Rückgang erwartet, waren im Schnitt aber nur von einem leichten Dämpfer um 0,2 Prozent ausgegangen. Allerdings verzerrten Grossaufträge das Bild. So wären die Bestellungen ohne Berücksichtigung von Grossaufträgen im Monatsvergleich um 0,2 Prozent höher ausgefallen.