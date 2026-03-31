Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im Februar um 1,4 Prozent, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stieg der kalender- und saisonbereinigte Umsatz hingegen um 0,7 Prozent./jkr/jha/

(AWP)