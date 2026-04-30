Der deutsche Einzelhandel hat im März auch wegen schwacher Umsätze an den Tankstellen einen überraschend starken Dämpfer erhalten. Im Monatsvergleich sanken die Umsätze preisbereinigt (real) um 2,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Stärke des Rückgangs kam für Analysten überraschend. Sie hatten im Schnitt nur einen leichten Dämpfer um 0,2 Prozent erwartet.