Quirno hob die «strategische Komplementierung» zwischen beiden Ländern hervor. «Wir kennen Deutschlands technologische Stärke. Argentinien hat die natürlichen Ressourcen», sagte er. Dem argentinischen Chefdiplomaten war es wichtig zu unterstreichen, dass beide Länder nicht nur wirtschaftlich voneinander profitieren könnten, sondern auch durch gemeinsame politische Werte verbunden seien: «Dies betrifft vor allem die Verteidigung des Privatbesitzes, der Freiheit und des Lebens. Wir sind uns zudem einig in der Verurteilung der russischen Invasion in die Ukraine.»/bk/DP/stw