Wie es in einem gemeinsamen Papier nach dem Treffen hiess, wurde etwa eine gemeinsame «hochrangige Arbeitsgruppe für den Bereich Weltraum eingerichtet». Beide Länder betonten dabei die Wichtigkeit des geplanten europäischen Satellitensystems Iris2, das mit etwa 300 eigenen Satelliten die Abhängigkeit von anderen Anbietern reduzieren soll. Dieses habe eine «entscheidende Bedeutung» für eine «resiliente, integrierte und robuste europäische Weltrauminfrastruktur».