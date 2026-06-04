Vorstoss schliesst an Ukraine-Initiative an

Die deutsch-französische Initiative schliesst an einen Vorstoss an, den Merz vor zwei Wochen für eine «assoziierte Mitgliedschaft» der Ukraine gemacht hat, also eine Art «EU-Mitgliedschaft light» für das Land, das sich im Krieg mit Russland befindet. Die Ukraine lehnt ein solches Vorgehen ab und dringt auf eine schnelle Vollmitgliedschaft. Merz' Ukraine-Initiative ist separat von dem deutsch-französischen Westbalkan-Vorstoss zu betrachten, schliesst aber daran an./mfi/DP/he