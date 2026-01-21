Vor dem EU-Sondergipfel für mehr Wettbewerbsfähigkeit am 12. Februar haben Deutschland und Italien gemeinsame Vorschläge vorgelegt. Sie sehen eine Vertiefung des EU-Binnenmarkts mit seinen rund 450 Millionen Verbrauchern, eine Verkürzung von Genehmigungsverfahren für Unternehmen und Bürger und eine Abschaffung von Rechtsvorschriften vor, die die Wirtschaft belasten. Es gehe darum «Wachstum, strategische Autonomie und eine geringere Anfälligkeit gegenüber externen Schocks» zu gewährleisten, heisst es in dem dreiseitigen Papier, das vor dem Gipfel an Ratspräsident António Costa, die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten versandt werden soll.