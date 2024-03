Angesichts des russischen Krieges in der Ukraine und weiterer globaler Herausforderungen betonten Habeck und Wilkinson die Bedeutung der Energiesicherheit bei der Transformation der Wirtschaft. Industrie und Unternehmen seien auf dem Weg zur Klimaneutralität auf eine verlässliche Versorgung angewiesen. «Wir leben in einer Welt, in der die liberalen Demokratien zusammenstehen müssen», sagte Habeck. Kanada sei mit seinen natürlichen Ressourcen für die Produktion grünen Wasserstoffs aus Windkraft ein verlässlicher Partner, «ein wirklicher Freund in einer unfreundlichen Welt».