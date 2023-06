Deutschland und Kirgistan wollen ihre Beziehungen vertiefen und insbesondere wirtschaftlich enger zusammenarbeiten. Das gaben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und sein Amtskollege Sadyr Schaparow am Donnerstag nach einem Gespräch in der Hauptstadt Bischkek bekannt. "Deutschland will erst recht in diesen angespannten Zeiten, in denen wir leben, mehr und engere Partnerschaft mit den Staaten Zentralasiens", sagte Steinmeier. Schaparow erklärte, zwischen beiden Ländern gebe es ein "sehr grosses unrealisiertes Potenzial der bilateralen Zusammenarbeit".

22.06.2023 14:24