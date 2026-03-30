Besuch als Zeichen der Freundschaft und Verbundenheit

Wadephul betonte, er wolle mit seinem Besuch in der Jugendbegegnungsstätte ein »Zeichen der Freundschaft und Verbundenheit« setzen. »Wir haben heute hier mit deutschen und polnischen Jugendlichen gesprochen, und deren Zusammenhalt, deren Zuversicht und auch deren Sorgen sind für uns alle und für mich ganz persönlich Ansporn, weiter für unsere Freundschaft und unsere Verbundenheit zu arbeiten«, sagte er. Dies gelte gerade in Zeiten, in denen das deutsch-polnische Verhältnis neuen Anfeindungen ausgesetzt sei.