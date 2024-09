Tusk hatte die deutschen Pläne zur Einführung vorübergehender Kontrollen an allen Landgrenzen am Dienstag als «inakzeptabel» bezeichnet. Das Schengen-Abkommen werde damit praktisch ausgesetzt. Gebraucht werde stattdessen eine stärkere Beteiligung von Ländern wie Deutschland an der Sicherung der EU-Aussengrenzen.