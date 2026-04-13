Anlass waren Beratungen der deutsch-südafrikanischen binationalen Kommission in Berlin. Das Gremium feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Gründungsjubiläum. Die Kommission war 1996 beim Deutschland-Besuch des 2013 gestorbenen Friedensnobelpreisträgers und ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas, Nelson Mandela, ins Leben gerufen worden.
Wadephul sagte mit Blick auf den Iran-Krieg, er gehe davon aus, «dass die Verhandlungen fortgesetzt werden, wenn auch nicht in Islamabad». Zugleich unterstützte er die US-Position, dass der Iran überprüfbar und glaubhaft darauf verzichten soll, den Bau einer Atomwaffe anzustreben. Die Strasse von Hormus müsse zudem für den Schiffsverkehr frei und offen sein, «das gebietet das Seevölkerrecht, und das muss von allen beachtet werden».
Lamola sagte, dass sein Land den Angriff Israels und der USA auf den Iran genauso als Verstoss gegen das Völkerrecht verurteilt habe wie die Angriffe Irans auf dessen Nachbarn. Er äusserte sich enttäuscht, dass die Verhandlungen am Wochenende abrupt beendet wurden. Bei einem Konflikt dieses Ausmasses dauere es eine Weile, um Vertrauen zu schaffen und ins Gespräch zu kommen. Nötig seien nun Geduld, Toleranz und vertrauensbildende Massnahmen. «Wir glauben nicht, dass eine Blockade hier hilfreich sein würde», sagte er mit Blick auf die US-Ankündigung, iranische Häfen zu blockieren.
Deutschland und Südafrika wollen enger zusammenarbeiten
Wadephul und Lamola unterzeichneten einen 15-Punkte-Plan, mit dem die Zusammenarbeit formell zu einer «Strategischen Partnerschaft» ausgebaut werden soll. Darin unterstützt Deutschland Südafrika unter anderem mit einem neuen klimabezogenen zinsverbilligten Kredit in Höhe von 200 Millionen Euro. Zudem wird die Zusammenarbeit im Bereich grüner Wasserstoff und Batterie-Wertschöpfungsketten intensiviert. Mehr Zusammenarbeit soll es auch auf dem Gebiet kritischer Rohstoffe und bei der Herstellung von Impfstoffen geben./bk/DP/jha
(AWP)