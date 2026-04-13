Lamola sagte, dass sein Land den Angriff Israels und der USA auf den Iran genauso als Verstoss gegen das Völkerrecht verurteilt habe wie die Angriffe Irans auf dessen Nachbarn. Er äusserte sich enttäuscht, dass die Verhandlungen am Wochenende abrupt beendet wurden. Bei einem Konflikt dieses Ausmasses dauere es eine Weile, um Vertrauen zu schaffen und ins Gespräch zu kommen. Nötig seien nun Geduld, Toleranz und vertrauensbildende Massnahmen. «Wir glauben nicht, dass eine Blockade hier hilfreich sein würde», sagte er mit Blick auf die US-Ankündigung, iranische Häfen zu blockieren.