Wadephul sieht neue Phase der Zusammenarbeit mit Kiew

Man wolle neue Joint Ventures in der Rüstungsindustrie aufbauen, «damit die Ukraine selbst schneller und mehr für die eigene Verteidigung produzieren kann», kündigte Wadephul an. Der Bedarf der Ukraine sei enorm. Beide Länder seien in einer neuen Phase der Zusammenarbeit. Nachdem zunächst vor allem Waffen geliefert worden waren, benötige man nun vermehrt das Engagement deutscher Unternehmen in dem Land. «Dazu gibt es eine Bereitschaft, aber es müssen manche Hindernisse noch überwunden werden, bürokratische Hindernisse, auch weitere Probleme in der Zusammenarbeit.»