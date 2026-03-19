Moratorium auf Angriffe gegen zivile Infrastruktur

Die USA und Israel, die mit ihren Angriffen auf den Iran den jüngsten Konflikt am Persischen Golf ausgelöst hatten, wurden in der Erklärung nicht erwähnt. Gefordert wurde jedoch ein «unverzügliches, umfassendes Moratorium» auf alle Angriffe gegen zivile Infrastruktur, einschliesslich Öl- und Gas-Anlagen. «Wir rufen alle Staaten auf, das Völkerrecht zu achten und die wesentlichen Grundprinzipien des globalen Wohlstands und der internationalen Sicherheit aufrechtzuerhalten», so die Erklärung weiter.