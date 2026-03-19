Der französische Aussenminister Jean-Noël Barrot stellte klar, dass sich Frankreich und seine Verbündeten zwar an einer Sicherung der Strasse von Hormus beteiligen wollen - sie aber zu keiner offensiven Militäroperation zur Öffnung des Seewegs beitragen werden. «Sicher ist, dass wir uns nicht an einer Militäroperation beteiligen werden, die die Öffnung der Strasse erzwingen würde, und dass es sich nicht um eine Ausweitung von Aspides handeln wird», sagte Barrot der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Aspides ist eine 2024 beschlossene EU-Mission zur Sicherung der Schifffahrt im Roten Meer.