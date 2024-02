Im Jahr 2022 habe es Deutschland nicht geschafft, in der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) den Direktor im Bereich Technik und Standards zu stellen, räumte Schnorr ein. «Das war aber auch zum allerersten Mal, dass Deutschland überhaupt angetreten war, eine solche Führungsposition in einer internationalen Organisation, die im Bereich Telekommunikation für Normen und Standards zuständig ist, zu besetzen.» Demnächst stehe wieder die Besetzung einer Stelle im Bereich der Frequenzpolitik an. «Auch hier überlegen wir, eine Person in eine führende Position zu bringen.»