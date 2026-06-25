«Die Anschaffungsneigung verharrt im pessimistischen Bereich und auch die Sparneigung geht nicht zurück», sagte NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl. «Ein Aufwind in Richtung Vorkriegsniveau zeichnet sich daher noch nicht ab.» Jedoch würden die Friedensverhandlungen für den Konflikt im Nahen Osten und der Rückgang der Rohölpreise die Inflationssorgen der Verbraucher mildern und die Konjunkturerwartungen wieder etwas aufhellen.