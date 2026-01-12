Erdgasimporte: 44 Prozent kamen aus Norwegen

Die Importmenge belief sich 2025 auf 1.031 Terawattstunden. Das meiste Gas kam über Pipelines aus Norwegen (44 Prozent), den Niederlanden (24 Prozent) und Belgien (21 Prozent). Über die deutschen LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Lubmin und Mukran wurden 106 Terawattstunden Erdgas importiert, was 10,3 Prozent an den gesamten Importen ausmacht.