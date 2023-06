Deutschland will die Ost-Flanke der Nato mit 4000 Bundeswehr-Soldaten verstärken. "Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren", gab Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Montag bei einem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius erstmals eine klare Zusage. Die EU stockt die Finanzmittel für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die Ukraine und andere Partnerländer um weitere 3,5 Milliarden Euro auf. Die ukrainische Gegenoffensive hat nach Einschätzung britischer Militärexperten im Umkreis der Stadt Bachmut an Dynamik gewonnen. Kiew hat eigenen Angaben zufolge seit Beginn seiner Gegenoffensive 130 Quadratkilometer des Landes befreit.

26.06.2023 13:31