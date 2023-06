Starke französische Konkurrenz

“Es wäre ein grosser und wichtiger Auftrag nicht nur für die deutsche Industrie, sondern vor allem auch für Indien und die indisch-deutsche strategische Partnerschaft”, sagte Pistorius. In einer Erklärung gegenüber Reportern später am Dienstag wies er darauf hin, dass es “natürlich auch Mitbewerber” gebe, darunter aus Frankreich. Die französische Naval Group, deren Hauptaktionär die Regierung in Paris ist, konkurriert mit Thyssenkrupp Marine Systems bei der Herstellung von U-Booten.