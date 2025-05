«Auch das übergeordnete 65-Prozent-Ziel für das Jahr 2030 würde nicht erreicht», sagte Henning laut Mitteilung. Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, seinen Ausstoss an Treibhausgasen bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase ausstossen, als wieder gespeichert werden können. Dieses Ziel wird Deutschland nach Einschätzung der Fachleute sehr deutlich verfehlen.