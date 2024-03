Deutschland ist weltweit weiter die Nummer eins bei der Containerschifffahrt. «Wir bereedern aus Deutschland immer noch die weltgrösste Containerschiffsflotte», sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder (VDR), Martin Kröger, am Dienstag in Hamburg. Der deutsche Anteil an der weltweiten Containerflotte liege bei 11,6 Prozent - nach 10,7 Prozent im Jahr zuvor. Nach Deutschland folge mit knappem Abstand China.

12.03.2024 11:33