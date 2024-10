Inderinnen und Inder, die schon in Deutschland sind, sollten besser integriert werden - etwa mit mehr Unterstützung, am Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. Heil kündigte an, dass die Regierung, vertreten durch Teile des Kabinetts, die Fachkräftestrategie in der kommenden Woche bei deutsch-indischen Regierungskonsultationen in Indien vorstellen werde. «Wir werden das aber auch in der indischen Öffentlichkeit darstellen», sagte Heil. Der Minister nahm an einem Cricket-Spiel mit Indern teil und unterhielt sich mit Inderinnen und Indern. Heil lobte Cricket als «wunderbaren Sport, der in Indien so beliebt ist wie bei uns Fussball»./bw/DP/jha