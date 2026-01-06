In Regionen mit starkem Bevölkerungsrückgang würden ausserdem Ausbildungsplätze bei der Berechnung der Arbeitsplatzvorgaben künftig doppelt angerechnet. Erstmals könnten auch Unternehmen gefördert werden, die keine zusätzlichen Arbeitsplätze schaffen - aber ihre Arbeitsproduktivität um mindestens zehn Prozent bei mindestens gleichbleibender Beschäftigung oder gleichbleibender Gesamtbruttolohnsumme steigern. Geplant ist zudem mehr Handlungsspielraum für Kommunen, dabei geht es um die Förderung von Grunderwerb bei der Entwicklung von Industrie- und Gewerbeflächen.