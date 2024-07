«Das verarbeitende Gewerbe präsentiert sich immer noch in einem angeschlagenen Zustand», erklärte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank den Rückgang. Damit werde die deutsche Wirtschaft vom privaten Konsum abhängig sein, der die laue Entwicklung in der Industrie aber nicht in einem Masse kompensieren könne, dass am Ende ein kräftiges Wachstum zu Buche steht. Gitzel erwartet daher weiterhin ein mageres Wirtschaftswachstum.