«Mit dem Stimmungsaufschwung in der deutschen Wirtschaft ist es erst einmal vorbei», kommentierte Elmar Völker, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. Die Zollvereinbarung mit den USA habe in den Unternehmen bestenfalls vorsichtige Erleichterung ausgelöst. «Für Jubelstimmung besteht dagegen angesichts der Zusatzbelastung für die exportorientierte Wirtschaft kein Anlass.» Zudem sei unklar, wie lange der Friede an der Handelsfront wohl anhalten werde. «Das wirtschaftliche Umfeld dürfte für den Rest des Jahres schwierig bleiben.»