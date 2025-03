Über die Änderung des Grundgesetzes für das Finanzpaket für Investitionen und Verteidigung wird an diesem Dienstag entschieden. «Tatsächlich beinhalten die Reform der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und das Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen eine Menge an positiven wirtschaftlichen Nachrichten», kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. «Die am Infrastrukturausbau beteiligten Unternehmen haben eine sichere Planungsgrundlage und können ihrerseits nun in zusätzliche Kapazitäten investieren.»