«Zwar hat der Saldo der Lageeinschätzungen nachgegeben, der Anstieg des Erwartungssaldos aber lässt hoffen, dass im Verlauf der kommenden Quartale eine konjunkturelle Belebung einsetzt», kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba. «Die Zinssenkungserwartungen hinsichtlich der EZB werden demnach gedämpft bleiben.» Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuletzt ihre Zinsen bestätigt. Die meisten Experten erwarten auch auf der kommenden Sitzung im Oktober keine Leitzinssenkung.