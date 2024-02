«Die ZEW-Konjunkturerwartungen senden ein Hoffnungssignal», kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. So könne die deutsche Wirtschaft konjunkturelle Schützenhilfe aus dem Ausland bekommen: Die US-Wirtschaft schlage sich besser als erwartet und auch in China habe sich zuletzt die Situation stabilisiert. «Dies soll nun nicht heissen, dass die deutsche Wirtschaft nun plötzlich mit Dynamik aufwartet, vielmehr gibt es zarte Hoffnungsschimmer, dass in den kommenden Monaten die Talsohle durchschritten wird», so Gitzel.