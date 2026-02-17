«Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Phase fragiler Erholung», kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. «Die strukturellen Herausforderungen, insbesondere in der Industrie und bei den Privatinvestitionen, bleiben erheblich. Die anstehenden Reformen der Sozialversicherungssysteme sollten dazu genutzt werden, die Standortattraktivität wesentlich zu steigern.»
Verbessert hat sich die immer noch sehr schwache Bewertung der Lage. Der entsprechende Indikator stieg um 6,8 Punkte auf minus 69,9 Punkte. Ökonomen hatten diesen Anstieg erwartet./jsl/la/jha/
(AWP)