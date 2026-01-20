«Die jüngsten Zolldrohungen werfen derweil einen grossen Schatten auf die aufgehellten Konjunkturperspektiven», kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank mit Blick auf das aggressive Vorgehen der USA bei deren Plänen, Grönland zu übernehmen. Die Zölle hätten bereits deutliche Bremsspuren bei den Exporten hinterlassen. «Würden sich die Zölle noch erhöhen, würde sich einerseits der Exportrückgang fortsetzen und anderseits sogar auch noch beschleunigen», schreibt Gitzel. «Darunter würde die gesamte Wirtschaft leiden.»