«2026 könnte den Wendepunkt markieren», kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. «Trotz der positiven Konjunkturerwartungen sollte aber weiterhin daran gearbeitet werden, die Standortattraktivität zu stärken, um nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.» Die unberechenbare US-Handelspolitik belastet laut Wambach die deutsche Exportwirtschaft.
Verbessert hat sich die immer noch sehr schwache Bewertung der aktuellen Lage. Der entsprechende Indikator stieg um 8,3 Punkte auf minus 72,7 Punkte. Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 76,0 Punkte erwartet./jsl/jkr/mis
(AWP)