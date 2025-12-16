«Nach drei Jahren wirtschaftlicher Stagnation spiegelt das Stimmungsbild gute Chancen für eine Konjunkturbelebung wider», kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Die expansive Fiskalpolitik werde der deutschen Wirtschaft neuen Schwung verleihen. «Die Erholung bleibt jedoch fragil», schreibt Wambach. «Der Umgang mit anhaltenden Handelskonflikten, geopolitischen Spannungen sowie ausbleibenden Investitionen dürfte auch 2026 auf der Reformagenda bleiben.»
Ganz trübe bewerten die Befragten weiterhin die aktuelle Lage. Der entsprechende Indikator fiel um 2,3 Punkte auf minus 81,0 Punkte. Ökonomen hatten einen Rückgang auf minus 80,0 Punkte erwartet./jsl/stk
(AWP)