Nennenswert ist laut ZEW die Verbesserung bei der Automobilbranche, deren Saldo um 7,7 Punkte auf minus 22 Punkte steigt. Weitere exportorientierte Branchen wie die Chemie- und Pharmaindustrie, als auch die Metallproduktion verzeichneten ebenfalls Anstiege, die jedoch geringer ausfallen. «Trotz fiskalischem Rückenwind werden diese Branchen weiterhin von einer schwachen Exportdynamik aufgrund hoher Zölle und struktureller Wettbewerbsnachteile belastet», schreibt das ZEW.