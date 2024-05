Er habe am Rande der bilateralen Gespräche mit der französischen Regierung am Vortag zudem nicht den Eindruck gewonnen, als sei in Paris schon entschieden, dass die Franzosen auf ukrainischem Territorium Ausbildung vornehmen würden, sagte Pistorius. «Aber selbst wenn das so wäre, wäre das eine französische Entscheidung.» Ihm habe «noch niemand erklären konnte, wo der grosse Vorteil, wo der Mehrwert darin liegen würde, eine Ausbildung auf ukrainischem Territorium vorzunehmen», sagte der Minister. Im Zweifel müsse man Luftverteidigung einsetzen, «um Ausbildung zu schützen, die sie sicherer in zwei Flugstunden Entfernung in Deutschland oder in Polen machen können». Bei allen spezialisierten Ausbildungen würde zudem das Gerät in Gefahr gebracht.