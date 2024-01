Die Bevölkerung in Deutschland ist nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zum Jahresende 2023 auf rund 84,7 Millionen Menschen angewachsen. Im Vergleich zu 2022 wuchs die Bevölkerung damit um gut 0,3 Millionen, wie die Behörde am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im Vorjahr hatte eine Rekordzuwanderung - vor allem aus der Ukraine - für einen starken Anstieg um 1,1 Millionen Menschen gesorgt.

25.01.2024 13:56