Der russische Rubel kommt kaum noch zum Einsatz. 55,6 Prozent der Lieferungen in diese sogenannten Drittstaaten wurden von Januar bis September in Euro abgewickelt, wie das Statistische Bundesamt in Deutschland diese Woche mitteilte. In US-Dollar wurden 25,6 Prozent der Exportgeschäfte abgerechnet. Danach folgten der chinesische Yuan mit 5,0 Prozent und das britische Pfund mit 4,0 Prozent.