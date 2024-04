Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank bemängelt: «Rechnet man die volatilen Grossaufträge heraus, waren die Auftragseingänge zuletzt so schwach wie im Jahr 2010.» Der Ökonom sieht jedoch Signale der Hoffnung in den leicht steigenden Auftragseingängen, dem verbesserten Ifo-Geschäftsklimaindex, der verbesserten Konjunktur in China und der Aussicht auf Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Jahresmitte. Daraus könnten «harte Fakten in Form von Aufträgen werden, auch ohne volatile Grossaufträge».