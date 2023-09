Die Bundesregierung hat in diesem Jahr eine Neufassung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes auf den Weg gebracht mit dem Ziel, die Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte in den deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Bundestag und Bundesrat haben das Gesetz beschlossen. Einige Regelungen des Gesetzes treten ab November 2023 in Kraft, andere ab März 2024 beziehungsweise ab Juni 2024./ben/DP/tih