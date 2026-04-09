Steuerzahlerbund rügt «XXL-Ausgaben»

Der Bund der Steuerzahler kritisierte die Entwicklung scharf. Präsident Reiner Holznagel sprach von «XXL-Ausgaben». «Unterm Strich ist das ein absurder Zustand: Trotz Rekordsteuereinnahmen von über 1.000 Milliarden Euro könnte die Staatsverschuldung schon im kommenden Jahr die Marke von 3.000 Milliarden Euro knacken», warnte Holznagel. Er forderte von der Bundesregierung einen Stopp der «Dauer-Staatsverschuldung» und eine «Haushaltspolitik mit klarem Fokus und Mass und Mitte»./shy/DP/men