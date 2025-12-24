Zugleich sagte Merz, dass es ein ereignisreiches Jahr gewesen sei und verwies auf den Wahlkampf, die Bundestagswahl, die Regierungsbildung und die Umsetzung erster Vorhaben. «Es gab Diskussionen und nicht alles verlief völlig reibungslos. Es ist klar, dass eine Koalition auch uns als CDU und unseren Mitgliedern etwas zumutet», so der Kanzler. Viele Entscheidungen kämen erst in die Umsetzung oder wirkten langfristig. «Wir brauchen Geduld und einen langen Atem, genauso wie den Antrieb, jeden Tag weiter das Beste für unser Land entscheiden zu wollen.»/asn/DP/he